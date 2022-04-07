Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar - Son Dakika
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Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar

07.04.2022 13:37
Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-1) tarafından Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itilen can salı içerisindeki 11 düzensiz göçmen kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. - MUĞLA

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Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı Bodrum açıklarında 11 düzensiz göçmen kurtarıldı 11 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı 11 düzensiz göçmen yakalandı, 18 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Can salına bindirip denizin ortasına bıraktılar - Son Dakika


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