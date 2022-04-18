Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika
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Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

18.04.2022 18:04
Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 9 düzensiz göçmen karaya çıkarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Bodrum açıklarında can salı içerisinde düzensiz göçmenler olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen can salındaki 9 düzensiz göçmen, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Ekipler tarafından karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı
Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı

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Yunanistan, Bodrum, Muğla, Türk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bodrum açıklarında 9 düzensiz göçmen kurtarıldı - Son Dakika


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