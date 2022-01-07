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Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika

Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı

07.01.2022 21:40
Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 7 göçmen kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında can salı içerisindeki 7 göçmen kurtarıldı.

Sabaha karşı Bodrum açıklarında can salı içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisini alan Bodrum Sahil Güvenlik Karakol Komutanlığı ekipleri, belirtilen yere gitti. Yunanistan unsurlarınca Türk Karasularına geri itildiği anlaşılan can salı içerisindeki 16 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik botuna alınarak kurtarıldı. Karaya çıkarılan göçmenler, işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresine gönderildi.

(Hamdi Yörür - Eren Ayhan/İHA)

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Sahil Güvenlik, Bodrum, Muğla, Salı, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Can salına bindirip geri ittiler, Sahil Güvenlik kurtardı - Son Dakika
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