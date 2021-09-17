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Çan Şehitleri adına mevlid-i şerif programı düzenledi - Son Dakika

Çan Şehitleri adına mevlid-i şerif programı düzenledi

17.09.2021 13:43
Çan Şehitleri adına mevlid-i şerif programı düzenledi, System.String[]

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanlığı tarafından Çan Şehitleri Anma ve mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanlığı tarafından Çan Şehitleri Anma ve mevlid-i şerif programı düzenlendi.

Şehit ve Gazi Aileleri Derneği Çan Şube Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, Çan Kaymakamlığı ve Çan Belediye Başkanlığının destek verdiği Çan Şehitleri Anma ve mevlid-i şerif programı, Çan 15 Temmuz Şehitler Parkında düzenledi. Düzenlenen programa Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, Çanakkale İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tahsin Saruhan, Çanakkale Aile Sosyal Politikalar İl Müdürü Muhammet Mermer, Siyasi Parti temsilcileri, STK Başkan ve yöneticileri, daire müdürleri, Şehit ve gazi aileleri ile birlikte vatandaşlar katıldı. Kuran-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda okunan Mevlid-i Şerif ve dualar eşliğinde şehitler ve gazileri rahmet ve minnetle yad edildi. - ÇANAKKALE

Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Çan Şehitleri adına mevlid-i şerif programı düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Çan Şehitleri adına mevlid-i şerif programı düzenledi - Son Dakika
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