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Can sıkıntısından başladığı hobisini mesleğe dönüştürdü - Son Dakika

Can sıkıntısından başladığı hobisini mesleğe dönüştürdü

03.02.2022 21:10

Can sıkıntısından başladığı hobisini mesleğe dönüştürdüKOCAELİ Kocaeli'de evde sıkıldığı için amigurumi kursuna başlayan Mine Aknal, birbirinden farklı bebekler örüyor.

Can sıkıntısından başladığı hobisini mesleğe dönüştürdü

KOCAELİ Kocaeli'de evde sıkıldığı için amigurumi kursuna başlayan Mine Aknal, birbirinden farklı bebekler örüyor. Japon kültürünün bir parçası olan amigurumi bebekleri satan Aknal, hem aktivite ediniyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

Kocaeli'de yaşayan Mine Aknal, 5 yıl önce hobi olarak amigurumi bebek örmeye karar verdi. Evde sıkıldığı için Japon kültürünün bir parçası olan amigurumi kursuna başlayan ve eğitim alan Aknal, zamanla kendisini bu alanda geliştirdi. Artık profesyonel olarak örgü yapan Aknal, hobisini mesleğe de dönüştürdü. Annesi ile birlikte ördüğü amigurumi bebekleri İzmit ilçesinde bulunan Sanat Sokağı'nda satan Aknal, hem aktivite ediniyor hem de aile ekonomisine katkı sunuyor.

"El emeğimizi kazanca dönüştürdüm"

El emeğini kazanca dönüştürdüğünü belirten Mine Aknal, "Annemle beraber 5 yıldır amigurumi bebekler örüyoruz. Bu bebekleri yaparak el emeklerimizi değerlendiriyoruz. Amigurumi bebek örmeye ilk başta can sıkıntımızı gidermek için başladık fakat evde çok fazla bebeğimiz olunca satış yapmaya karar verdik. Amigurumi bebekleri yapmak biraz zahmetli ve zor ayrıca maliyetli bir iş. Bebeklerimizi yapmak 3 günü, 1 haftayı, bazen de 10 günü buluyor. Amigurumi yapmayı önce kendim öğrendim, daha sonra kendimi geliştirmek amacıyla kursa gittim. Şu anda da kursa devam ediyorum ve eğitim alıyorum" şeklinde konuştu.

Can sıkıntısından başladığı hobisini mesleğe dönüştürdü
Can sıkıntısından başladığı hobisini mesleğe dönüştürdü
Can sıkıntısından başladığı hobisini mesleğe dönüştürdü

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Can sıkıntısından başladığı hobisini mesleğe dönüştürdü - Son Dakika


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