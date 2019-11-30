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Çan şoförleri yardımlaşma derneği dünya şoförler gününde mevlid-i şerif okuttu

7 saat önce

Çan Şoförleri yardımlaşma ve dayanışma derneği 30 Kasım Dünya Şoförler günü sebebiyle Çan'da mevlid-i şerif okutarak pilav ikramında bulundu.

Çan şoförleri yardımlaşma derneği dünya şoförler gününde mevlid-i şerif okuttu, System.String[]

Çan Şoförleri yardımlaşma ve dayanışma derneği 30 Kasım Dünya Şoförler günü sebebiyle Çan'da mevlid-i şerif okutarak pilav ikramında bulundu.


Dernek Başkanı Tuncay Pulluk, "30 Kasım Dünya Şoförler günü sebebiyle ilçemize hizmet etmiş, aramızdan ayrılan merhum şoför arkadaşlarımız anısına mevlid-i şerif okutarak onların anısına bir hayır yemeği düzenledik. Amacımız bu etkinliğimizi bundan sonraki yıllarda da gelenek haline getirerek sürdürebilmek şoförlük zor bir meslek gece gündüz yollarda olan arkadaşlarımıza hayırlı yolculuklar diliyorum. Allah tüm şoförlerimizi n birlik ve beraberliğini bozmasın " dedi. 170 üyeli Çan Şoförleri yardımlaşma derneği mevlid-i Çan İlçesi Adnan Demirci Camiinde okutulan mevlid ve kılınan öğle namazından sonra katılımcılara pilav ayran ikram edildi. Mevlid-i şerife Çan Kaymakamı Mustafa Gürdal, Çan Belediye Başkanı Bülent Öz, STK Başkan ve yöneticileri, Çanlı şoförler ve merhum şoförlerin yakınları katıldı. - ÇANAKKALE

Çan, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.11.2019 05:00 Kaynak: İHA
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