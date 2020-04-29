Can Suyu Kredisi ödemeleri başladı - Son Dakika

Can Suyu Kredisi ödemeleri başladı
6 saat önce
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasına gelen üye talepleri doğrultusunda odaya kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla "İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi" ödemelerine başlandı.
Erzincan Ticaret ve Sanayi Odasına gelen üye talepleri doğrultusunda odaya kayıtlı şahıs firmalarının desteklenmesi amacıyla "İşe Devam Desteği-Küçük İşletme Can Suyu Kredisi" ödemelerine başlandı.
Konuyla ilgili açıklama yapan Başkan Ahmet Tanoğlu, "Esnaf destek paketinden faydalanamayan odamıza kayıtlı şahıs işletmelerimizin bizlerden kendilerinin de bu krediden faydalanmaları yönünde yoğun talepleri olmuştu. Bizler de bu talepleri ilgili makamlara ileterek taleplerimizin takipçisi olduk ve bir bankadan şahıs firması üyelerimiz için can suyu kredisi bugün devreye girmiş oldu. Bu krediyle odamıza kayıtlı olan, cirosu 3.000.000-TL'yi aşmayan şahıs firmalarımız azami 25.000-TL'lik krediyi yüzde 7,5 oranla ilk 6 ay ödemesiz toplam 36 ay vadeyle kullanabilecekler ve ayrıca 25 bin TL limitli paraf kart alabileceklerdir. Başvurular web sitesi üzerinden online olarak yapılacaktır. Covid-19 salgının tüm dünyayı sardığı bir ortamda, Erzincan Ticaret ve Sanayi Odası olarak tüm kaynaklarımızı üyelerimiz için seferber etmiş bulunmaktayız. Bu süreçte taleplerimizi ilgili makamlara ileterek çözümlenmesi yolunda önemli adımların atılmasını sağlayan TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu'na, Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak'a ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerimizi sunar, üyelerimize hayırlı olmasını dileriz." dedi. - ERZİNCAN
Haber Yayın Tarihi: 29.04.2020 11:49 Kaynak: İHA
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