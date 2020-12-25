Can Tanrıyar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Can Tanrıyar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

25.12.2020 09:57

Uçankuş Televizyonu sahibi Can Tanrıyar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Uçankuş Televizyonu sahibi Can Tanrıyar, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve yurt dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Tanrıyar, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Haber kategorisinde Ben Hendren'in "ABD'de Floyd protestoları" fotoğrafını oylayan Tanrıyar, fotoğrafın kendisine film karesi izlenimini verdiğini söyleyerek, "Renkleri, kadrajı, anlamı ve verdiği mesaj... Küçük detaylara kadar resim gibi çizilmiş bir fotoğraf." ifadelerini kullandı.

Yaşam kategorisinde "Muhammed bebeğin mutluluğu"

Yaşam kategorisinde Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğrafına oy veren Tanrıyar, "Gerçekten baktıkça insanı duygusallaştıran çok güzel bir fotoğraf." dedi.

Spor kategorisinde foto muhabiri Erçin Ertürk'ün "Antrenmanlarını evinin bahçesindeki portatif havuzda yapıyor" fotoğrafına oy veren Can Tanrıyar, "Fotoğrafı diğer fotoğraflardan çok daha farklı buldum. Bildiğimiz fotoğraflardan çok daha başka bakış açısıyla yakalanmış. Baktıkça baktıran bir fotoğraf. Ben de zamanında fotoğraftan ödüller almış bir insanım. Bence diğerlerinden daha farklı." diye konuştu.

Can Tanrıyar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Can Tanrıyar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Can Tanrıyar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı
Can Tanrıyar, AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı

Can Tanrıyar, Uçankuş, Film, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Can Tanrıyar, AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Sultanbeyli'deki balık ölümleri iktidar ve muhalefeti karşı karşıya getirdi Oyuncu Mert Öcal, Sen Çal Kapımı dizisinin kadrosuna dahil oldu Sigara ve tütünde ÖTV düşürüldü! Fiyatlar nasıl etkilenecek? Koronavirüs geçirip antikor üretenler en az altı ay virüse yakalanmıyor MasterChef Türkiye'nin ilk finalisti belli oldu CHP'li Özgür Karabat'a kaset şantajı iddiası! Bakan Soylu'nun talimatıyla çete yakalandı Fahriye Evcen'den Burak Özçivit'e romantik mesaj! Kısa sürede yüz binlerce beğeni aldı Bakan Koca, oranlarıyla birlikte açıkladı! İşte vaka sayısı düşen 15 ilimiz
Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum Ibrahimovic'ten duygusal itiraf: Ailem İsveç'te ve artık onlarsız zorlanıyorum         
09:49
MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum MHP'den ihraç edildikten sonra Demokrat Parti'ye geçen Enginyurt'tan Erdoğan itirafı: Onu kıskanıyorum         
09:42
Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada Bu neyin hırsı? Kadınların saç koparan sokak kavgası kamerada         
09:31
Güne yükselişle başlayan dolar 7,58'den işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar 7,58'den işlem görüyor         
09:05
Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti Oyuncu Uğur Güneş, Bir Zamanlar Çukurova dizisine veda etti         
08:13
ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada ABD'de hasta halde işe giden şahıs, bölgedeki 2 ayrı salgına sebep oldu! 7 kişi öldü, yüzlercesi karantinada         
07:24
Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı Fırtına geliyor! Meteoroloji'den İstanbul dahil 13 il için sarı kodlu uyarı         
00:56
Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor Leonardo DiCaprio'ya karantina yaramadı, son hali görenleri şaşırtıyor         
23:01
Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı Apart dairede basıldılar! Polisin fuhuş baskını her şeyi ortaya çıkardı         
21:47
Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü Koronavirüs tedavisi gören hasta, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü         
21:47
İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı İYİ Parti lideri Meral Akşener, gençlik fotoğrafını paylaştı! Binlerce beğeni yağdı         
21:09
Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak Oğlunun arkadaşıyla kaçan Akile Doğan'ın kocası konuştu: Benim tek isteğim oğlumu alıp, boşanmak         
17:19
Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak Ünlü ekonomist İslam Memiş: 2021'de gümüş altından daha fazla kazandıracak         
16:11
İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem İmamoğlu, Akit muhabirini fena bozdu: Çalıştığın yer gazete değil, sana cevap vermem         
15:00
Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim Rusya'da yerel meclis toplantısında kriz: Sunumunuza değil, dekoltenize dikkat ettim         
14:30
Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ekonomik kriz nedeniyle zor günler yaşıyor         
12:59
Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu Bozkırın ortasında kurduğu seralarla kendi işinin patronu oldu         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2020 10:07:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Can Tanrıyar, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei