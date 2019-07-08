Can Tanrıyar'dan Seren Serengil'e uzaklaştırma kararı
37 dakika önce
Can Tanrıyar, Seren Serengil'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu.
Can Tanrıyar
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 08:35 Kaynak: İHA
, Seren Serengil
'in kendisine hakaret ettiği iddiasıyla mahkemeye başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Tanrıyar'ın talebini kabul etti. Can Tanrıyar, Seren Serengil'in şiddet ve hakaretine maruz kaldığı gerekçesiyle İstanbul Anadolu Adliyesi
14'üncü Aile Mahkemesi'ne başvurarak koruma talebinde bulundu. Mahkeme, 6283 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gerekçesiyle, Seren Serengil'in Can Tanrıyar'a yönelik 2 ay boyunca hakaret, aşağılama veya küçük düşürmeye yönelik davranışlarda bulunmamasına hükmetti. Serengil, karara aykırı davrandığı takdirde 15 gün ile 30 gün arasında değişen zorlama hapsine tabi tutulacak.
(İHA))
Can Tanrıyar, Seren Serengil'e karşı koruma talebinde bulundu
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