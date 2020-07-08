Can Tanrıyar, mutluluğunu "Aşkı, huzuru, heyecanı Tamar'da buldum" sözleriyle dile getirdi.
Can Tanrıyar, mutluluğunu "Aşkı, huzuru, heyecanı Tamar'da buldum" sözleriyle dile getirdi. Tamar Oner de "Tanıştığımız gün birbirimize aşık olduk. 26 gün sonra evlenme teklif etti. Çok mutluyum" dedi.
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8.07.2020 09:14:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Can Tanrıyar, Tamar Oner'i ailesinden isteyecek - Son Dakika