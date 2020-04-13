"Can tatlı" diyen Remziye nineden Vali Yardımcısı'na ayran sözü

Edirne'ye bağlı Hasanağa köyü sakinlerinden Remziye Dereli, kapısına kadar maske getiren Vali Yardımcısı Yusuf Güler'e salgın tehdidinin ortadan kalkması sonrası ayran ikramı sözü verdi.

Edirne Valiliği koordinasyonunda kente bağlı köylere maske dağıtımı sürüyor.

Kent merkezi ve ilçelere bağlı köyler tek tek ziyaret edilerek, hane hane tüm yaştaki fertlere maske dağıtımı yapılıyor.

Muhtar, aza, öğretmenler, imamlar tarafından yapılan dağıtımlara zaman zaman vali yardımcıları da katılıyor.

Samimi diyalog gülümsetti

Hasanağa köyündeki maske dağıtımına katılan Edirne Vali Yardımcısı Yusuf Güler ile 77 yaşındaki Remziye Dereli'nin arasında geçen diyalog gülümsetti.

Ev sakinleri ve kendisi için bırakılan maskeleri alan Remziye nine, yasağa uyarak evden hiç çıkmadığını belirtti.

Herkesin evde oturmasının iyi olacağını belirten Dereli, "Bütün gün içerideyim, ödüm patlıyor öleceğim diye. Yaşlanınca insanın canı tatlı oluyor galiba güzel evladım." dedi.

Vali Yardımcısı Güler de dışarı çıkmamasını rica ettiği Remziye nineye hitaben "Sizler bizlere çok lazımsınız sizleri çok seviyoruz. Elinizi öpmeye geleceğim, ninemizin ayranını içmeye tekrar geleceğim." diye konuştu.

"Gel evladım, nineniz hepiciğinize çay da yapacak ayran da" diyerek Güler'i uğurlayan Remziye Dereli, kısa sürede salgın tehdidinin ortadan kalkması için dua ettiğini söyledi.