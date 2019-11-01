Son Dakika Haberleri: Can Üstündağ Ironman'de yarışacak
Son Dakika Güncel Can Üstündağ Ironman'de yarışacak

Can Üstündağ Ironman'de yarışacak

6 saat önce

Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan Ironman, 2-3 Kasım'da 5. kez Antalya'da düzenlenecek.

Can Üstündağ Ironman'de yarışacak, System.String[]

Dünyanın en zorlu yarışlarından biri olan Ironman, 2-3 Kasım'da 5. kez Antalya'da düzenlenecek. Belek'in eşsiz doğası eşliğinde koşulacak yarışa 84 ülkeden 2 bin sporcu katılacak. Yüzme, koşu ve bisiklet disiplinlerinden oluşan yarışta; aktif yaşam topluluğu Red Bull Challengers üyesi Can Üstündağ saniyelere meydan okuyacak. Daha önce kanseri 2 kez yenen Üstündağ, başarılı bir triatlet olarak spor dünyasındaki mücadelesini sürdürüyor.

Red Bull açıklamasına göre, dünyanın en popüler yarışlarından biri olan "Ironman 70.3", beşinci kez Antalya'nın Belek İlçesi'nde düzenlenecek. 2-3 Kasım'da 84 ülkeden 2 bin sporcunun katılımıyla gerçekleşecek yarışa, 2 kez kanseri yenerek yarışlara geri dönen Red Bull Challengers üyesi Can Üstündağ da katılım gösterecek.

İrade ve dayanıklılığın ön planda olduğu yarışta; 2017 yılında kanser tedavisi görüp iyileştikten yalnızca 12 hafta sonra girdiği Ironman'de bitiş çizgisini görmeyi başaran Can Üstündağ, yeniden saniyelere meydan okuyacak.


"Hedef bir süre belirliyorum ve yarış boyunca saniyelere meydan okuyorum"

Tüm sezonunu Ironman için programladığını ifade eden Can Üstündağ, "Tüm sezon boyunca yaptığım programda önem sırasına göre yarışları seçiyorum. Genelde en zor olan ve önem sırasındaki ilk sıraya koyduğum yarış Ironman oluyor. Hedef bir süre belirliyorum ve yarış boyunca saniyelere ve kendime meydan okuyorum. Asıl hedefim her zaman bir önceki derecemi geride bırakmak. Herhangi bir atleti geçmek asla hedefim değil. Bitiş çizgisinden planladığım süre içerisinde geçersem hedefime ulaşmışım demektir." değerlendirmesini yaptı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 03:00 Kaynak: AA
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