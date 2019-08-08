Son Dakika Haberleri: Can Uyan bu yaza damga 'VUR'acak
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Can Uyan bu yaza damga 'VUR'acak

23 dakika önce

"Hadi Sus" ve "Hata" şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Can Uyan, üçüncü single'ıyla sevenlerinin karşısında. "Vur" adlı çalışma, Alfa7 Prodüksiyon tarafından müzikseverlerin beğenisine sunuldu.

Can Uyan bu yaza damga 'VUR'acak, System.String[]

İlk şarkısı "Hadi Sus" ve hemen ardından yayınladığı "Hata" ile müzik dünyasında dikkatleri üzerine çeken Can Uyan, iddialı çıkışını yeni bir şarkıyla sürdürüyor. Söz ve müziği Emrah Demiralp'e, aranjesi ise DJ Mert Aydın'a ait "Vur", 6 Ağustos'ta Alfa7 Prodüksiyon etiketiyle dijital platformlarda yayınlandı.

EN GÜVENDİĞİM ŞARKI

Can Uyan, hareketli şarkıların ön planda olduğu yaz aylarına "Vur"un duygusal melodisiyle damga vuracak: "Yaz aylarında herkes hareketli şarkılarla çıkış yapmayı tercih ediyor. Ben ise bu yaz okurken beni en çok hislendiren ve en güvendiğim şarkı olarak diğerlerinin arasından sıyrılan 'Vur' ile çıkış yapmaya karar verdim. Göreceksiniz yazın en sevilen şarkısı olacak."

SIRADA MAXI SINGLE VAR

Şarkı kadar video klibi de büyük ses getirecek. Çekimleri Ataşehir'deki özel bir rezidansta yapılan klibin yönetmen koltuğuna Emrah Özbilen oturdu. 25 kişilik bir ekibin görev yaptığı çekimler yaklaşık 18 saatte tamamlandı. Can Uyan, bu iddialı şarkıdan sonra ilk maxi single çalışmasıyla dinleyicilerinin karşısına çıkacak.

Mert Aydın, Emrah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:54 Kaynak: Bültenler
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