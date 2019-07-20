Çan Yağlı Güreşleri dualar ile başladı
1 saat önce
Çanakkale'nin Çan Belediyesi tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşleri başladı.
Çanakkale Haber Yayın Tarihi: 20.07.2019 01:36 Kaynak: İHA
'nin Çan Belediyesi
tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen yağlı pehlivan güreşleri başladı.
Güreşler İstiklal marşının okunması ve dualar ile başladı. Hacılar
altı mevkiinde başlayan güreşlerde minik pehlivanlar er meydanında kol bağladılar. 35 başpehlivan ile birlikte 300 pehlivanın güreşeceği yağlı pehlivan güreşlerinde Belediye Başkanı Bülent Öz
, "Bu yıl 8'incisi düzenlenen geleneksel yağlı güreşlerimize dualar ile başladık. Ata sporumuz olan yağlı güreşleri Çan'da devam ettireceğiz. Tüm pehlivanlarımıza başarılar dilerim" dedi. - ÇANAKKALE
Engelli çocuğuna bakan annelere erken emeklilik fırsatı Haluk Levent, Çanakkale'deki ağaç katliamına tepki gösterdi Kıbrıs'taki Barış Harekatı'nın yıl dönümü kutlamalarında Şafak Nöbeti tutuldu Rus donanmasına ait savaş gemisi Çanakkale'den geçti