Can Yaman'dan baklava şov
04.04.2021 01:55
'Sandokan' dizisinin aksiyon sahneleri için spor salonundan çıkmayan Can Yaman'ın fotoğrafı olay yarattı. Oyuncunun, kaslı vücuduna yorum yağdı. İşte detaylar
Uzun süredir İtalya
'da olan Can Yaman
, spor
salonunda antrenman yaparken çektirdiği fotoğrafı Instagram
'dan paylaştı. İtalya'da çekilecek 'Sandokan' dizisinin aksiyon sahneleri için spor salonundan çıkmayan oyuncu, baklava şov yaptı. İtalyan sunucu Diletta Leotta ile yaşadığı aşka nedeniyle ülkenin gündeminden düşmeyen Yaman'ın kaslı vücudu olay oldu.
Oyuncu, 20 dakika olmadan 100 binden fazla beğeni alırken, 3 bine yakın yorum aldı.
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