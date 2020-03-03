Can Yaman'a şok suçlama! 'Beni dövüp mekandan attırdı' - Son Dakika
Son Dakika Magazin Can Yaman'a şok suçlama! 'Beni dövüp mekandan attırdı' - Son Dakika Magazin

Can Yaman'a şok suçlama! 'Beni dövüp mekandan attırdı'

6 saat önce

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, ünlü oyuncu Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti.

Can Yaman'a şok suçlama! 'Beni dövüp mekandan attırdı', System.String[]

Günaydın'dan Dilek Yaman'ın haberine göre, ünlü oyuncu Can Yaman, 22 Kasım günü Ortaköy'de bulunan lüks bir mekana gitti. İddiaya göre aynı yerde bulunan Çiğdem Gökaşan isimli genç kadın, Yaman'ı görünce onunla fotoğraf çektirmek istedi. Genç kadının teklifini kabul eden oyuncu, fotoğraf çektirirken kendisine fazla sarılan hayranından rahatsız oldu ve genç kadının elini ensesinden atarak onu kendisinden uzaklaştırdı.


ELİNİ TUTUP KIVIRDI


Kendi masasına dönen genç kadın, bu kez eğlenirken video çekmeye başladı. İddiaya göre kendisini görüntülediğini sanan Yaman, bu durumdan da rahatsız oldu. Bir süre sonra Gökaşan'ın masasına gelen iki görevli, genç kadını ve arkadaşlarını mekandan çıkmaları için uyardı. Genç kadın, Yaman'ın yanına giderek "Sizi biz ünlü ettik. Şimdi mekandan mı attırıyorsun?" diyerek sitem ederken Yaman, genç kadının elini tutup kıvırdı. Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Gökaşan'ın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:12 
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