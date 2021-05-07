Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

07.05.2021 08:18

Can Yaman, geçtiğimiz günlerde bir adamla öpüşürken görüntülenen sevgilisi Diletta Leotta ile aralarındaki sorunları çözdü. İkili önceki gün Como Gölü'nde sarmaş dolaş görüntülendi.

Şimdilerde yeni dizisi için İtalya'da olan yakışıklı oyuncu Can Yaman, uzun bir süredir spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşıyor. Mutlu bir ilişkisi olan Yaman, geçtiğimiz haftalarda sevgilisine evlilik teklifi etti ve "Evet" cevabı aldı. Çiften evlilik haberi beklerken Diletta Leotta'nın iş adamı Ryan Friedkin ile öpüşürken çekilen fotoğrafı ortaya çıktı.

DILETTA VE CAN İLİŞKİSİNE DEVAM ETTİ

Diletta Leotta'nın ortaya çıkan öpüşme fotoğrafının ardından yakışıklı oyuncuya "O fotoğraflar eski. Seninle birlikteyim diye yeni yayınladılar. O ilişkim varken sen zaten yoktun" diye açıklama yaptığı ve Yaman'la buzları erittiği öğrenildi.

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

ROMANTİK ANLAR YAŞADILAR

Günlerdir hem İtalya basınında hem de Türk basınında haber konusu olan çiftten yeni bir gelişme geldi. İlişkilerine kaldığı yerden devam eden ikili, Como Gölü'nden tatil yapıyor. Gayet mutlu oldukları görülen Can ve Diletta bir ara romantik anlar da yaşadı.

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

İşte çiftin aşk dolu tatilinden kareler...

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi

Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi
Oyuncu Can Yaman, başka adamla öpüşürken yakalanan sevgilisini affetti Oyuncu Can Yaman'ın evlilik teklifi ettiği sevgilisi Diletta Leotta, başka bir adamla öpüşürken yakalandı

Can Yaman, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Can Yaman, başka bir adamla öpüşme görüntüsü çıkan sevgilisiyle sarmaş dolaş görüntülendi - Son Dakika Magazin


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