Son Dakika Haberleri: Can Yaman'dan iddialara yanıt: İnsanların matematik hesabı da yok!
Son Dakika Magazin Can Yaman'dan iddialara yanıt: İnsanların matematik hesabı da yok! - Son Dakika Magazin

Can Yaman'dan iddialara yanıt: İnsanların matematik hesabı da yok!

6 saat önce

Hayranları Can Yaman'ı görebilmek için havaalanına akın etti.

Can Yaman'dan iddialara yanıt: İnsanların matematik hesabı da yok!, System.String[]

Hayranları Can Yaman'ı görebilmek için havaalanına akın etti. Kanal D ekranlarında yayınlanan 2.Sayfa programında bu görüntüler masaya yatırıldı. Havalimanında kalabalık arasında bulunan bir kişinin karşılamaya gelenleri yönlendirmesi dikkat çekti. Bu görüntüler karşılamaya gelenlerin cast ajansı tarafından getirildiği' iddialarını bir kez daha gündeme taşıdı.


Can Yaman, ortaya atılan iddiaların ardından 2. Sayfa programına özel açıklama yaptı.


"Çok üzücü gerçekten İnsanların matematik hesabı da yok... 2000 kişiye en ucuzundan 100 euro versem 200 bin euro...  Bunu günlerce yaptığımı düşün... Polisi de satın aldım herhalde... Onlara da para verdim... Medyaya da... 3 milyon euro falan mı harcadım ben şimdi? Bebek'e de topluyorum ben herkesi... Allah akıl fikir versin herkese... Yine de kalbim temiz..."


Can Yaman, Kanal D, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 12:38 
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