Son Dakika Haberleri: Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim...
Son Dakika Magazin Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim... - Son Dakika Magazin

Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim...

6 saat önce

Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?

Can Yaman'dan kadın hayranına şoke eden yanıt: Arka odaya geçelim..., System.String[]

Can Yaman, kendisine "Senin bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatır mısın?" diyen kadın hayranına "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" cevabıyla şoke etti.


Bir kadın seyirci Can Yaman'a İspanyolca olarak "Buradan Can Yaman'ın mükemmel, ideal bir insan olduğunu düşünerek gideceğiz, ancak bize Can Yaman'ın bu dünyadan olduğunu kanıtlayacak bir şeyler anlatabilir misin?" dedi.


Tercümanın çevirdiği soruya cevap veren Can Yaman ise eliyle stüdyonun arka tarafını göstererek "Arka odaya geçelim " cevabını verdi.


Yaman'ın verdiği cevap karşısında büyük şaşkınlık yaşayan tercüman ise "Çevireyim mi?" diye sordu. Gülerek karşılık veren Yaman ise, tercümana "Hayır" dedi.

Can Yaman, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 05:42 
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