Son Dakika Haberleri: Can Yaman: Erkek gibi konuşan kadınlardan kaçarım!
Son Dakika Magazin Can Yaman: Erkek gibi konuşan kadınlardan kaçarım!

Can Yaman: Erkek gibi konuşan kadınlardan kaçarım!

7 saat önce

Şu an hayatında kimse olmadığını açıklayan Can Yaman, "Gerçek hayatta hiç sırılsıklam aşık olmadım. Ama dizilerde oldum. Aynı setlerde çalışan insanların ilişki yaşaması normal" dedi.

Can Yaman: Erkek gibi konuşan kadınlardan kaçarım!, System.String[]

Şu an hayatında kimse olmadığını açıklayan Can Yaman, "Gerçek hayatta hiç sırılsıklam aşık olmadım. Ama dizilerde oldum. Aynı setlerde çalışan insanların ilişki yaşaması normal" dedi.


Can Yaman hayalindeki sevgiliyi anlattı.


Bu arada hangi kadınlardan kaçtığını da itiraf etti.


Olmalı


1) Şefkatli bir kadından hoşlanırım.


2) Güler yüzlü, esprili kadınlar ilgimi çekiyor. Ama espri yaparken hanımefendi kalması şart.


3) Kadın cıvıl cıvıl, ılıman olmalı.


4) Kadının ifadesi, aurası, enerjisi, kokusu ve ses tonu çok önemli.


5) Hayatımdaki kişi beni en iyi halime dönüştürmeli.


Olmamalı


1) Fazla anaç bir kadın antipatik gelebilir.


2) Erkek gibi konuşan, yüksek sesli, abartılı tavırlı olanlardan kaçarım.


3) Kaçan ve zorla gizemli olan kadını sevmem.


4) Donuk suratlı kişiler ilgimi çekmez.


5) Beni değiştirmeye çalışan kişiden de uzak dururum. Kendimden taviz vermem

Can Yaman, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 02:00 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Doktor, birlikte yaşadığı kadın meslektaşını vurdu
Şeyma Subaşı'nın iç çamaşırsız pozu sosyal medyayı salladı Çocuk sahibi olmak isteyen Meltem Miraloğlu'nun 80 yaşındaki eşinin kendini kısırlaştırdığı ortaya çıktı Serenay Sarıkaya, ödül törenine giderken 13 bin TL'lik mini elbise giydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2019 21:28:23. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Can Yaman: Erkek gibi konuşan kadınlardan kaçarım!
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]