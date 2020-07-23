Can Yaman, giyim markasının reklam yüzü oldu

Giyim markası TUDORS, reklam yüzü olarak son dönemin başarılı oyuncularından Can Yaman ile anlaştığını duyurdu. 2 yıl sürecek iş birliği kapsamında Can Yaman ilk reklam filmi için kamera karşısına geçti. Reklam filminde ünlü oyuncunun farklı mekanlarda günlük hayat içinde yaşadıklarının konu edildiği, markanın da oyuncunun her anına eşlik ettiğine dikkat çekildi.

Yeni iş birliği ile ilgili konuşan Can Yaman, "TUDORS bilinirliğini her geçen gün daha da işte taşıyan bir marka. Bu projenin içinde olmaktan büyük bir keyif alıyorum" dedi. 2 yıl sürecek iş birliği hakkında görüşlerini sunan TUDORS CEO'su Yaşar Ayaydın, "TUDORS olarak Türkiye operasyonunu neredeyse tamamlamış, halen Türkiye dışında 13 ülkede operasyonu olan ve dünyanın en önemli gömlek markası olmayı hedefleyen bir firmayız. Hedeflerimize ilişkin kiminle iş birliği yapabiliriz diye baktığımızda, hem Türkiye'nin en önemli yıldızlarından hem de dünyada hemen hemen her ülkede tanınmış isimlerinden biri olan Can Yaman'ın bunun için en doğru kişi olduğunda karar verdik. Uluslararası hedeflerimize böylesi büyük bir yıldızla yaptığımız iş birliğinin büyük katkısı olduğuna inanıyoruz. Hem Can Yaman'a hem TUDORS'a hayırlı olmasını diliyorum" diye konuştu.

- İstanbul