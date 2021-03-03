Can Yaman'ı kızdıracak olay! Juventus'un yıldızı, Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'ya...
03.03.2021 15:40
Juventus'un genç yıldızı Weston McKennie, Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın kalçalarına bakarken objektiflere yakalandı. Genç futbolcunun Can Yaman'ın sevgilisini bakışlarıyla taciz etmesi İtalya'da gündem oldu. İşte ayrıntılar...
22 yaşındaki genç futbolcu, İtalya'nın güzel spikeri Diletta Leotta'nın kalçalarına bakarken görüntülendi.
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3.03.2021 15:49:34. #1.11#
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