Ayrılık iddialarının ardından taraflardan herhangi bir açıklama gelmedi.

İtalyan pledgetimes.com adlı site, çiftin ayrıldığını iddia etti. Haberde, 30'uncu yaş gününü kutlayan Diletta Leotta'nın düzenlediği partide Can Yaman'ın olmadığı ifade edildi.

Can Yaman ile Diletta Leotta cephesinde flaş bir gelişme yaşandı.

Son Dakika › Magazin › Can Yaman ile Diletta Leotta ayrıldı mı? İşte cevabı - Son Dakika Magazin

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