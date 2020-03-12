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Can Yaman ile Özge Gürel yeniden bir arada
24 dakika önce
Gold Film'in yaz ayına özel hazırlayacağı projede daha önce Dolunay dizisinde rol aldığı Can Yaman'la birlikte kamera karşısına geçecek.
Gold Film'in yaz ayına özel hazırlayacağı projede daha önce Dolunay dizisinde rol aldığı Can Yaman'la birlikte kamera karşısına geçecek. İkilinin hayranları sosyal medyadan mutluluklarını dile getirdi.
Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:00
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