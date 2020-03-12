Can Yaman ile Özge Gürel yeniden bir arada - Son Dakika
Son Dakika Magazin Can Yaman ile Özge Gürel yeniden bir arada - Son Dakika Magazin

Can Yaman ile Özge Gürel yeniden bir arada

24 dakika önce

Gold Film'in yaz ayına özel hazırlayacağı projede daha önce Dolunay dizisinde rol aldığı Can Yaman'la birlikte kamera karşısına geçecek.

Can Yaman ile Özge Gürel yeniden bir arada, System.String[]

Gold Film'in yaz ayına özel hazırlayacağı projede daha önce Dolunay dizisinde rol aldığı Can Yaman'la birlikte kamera karşısına geçecek. İkilinin hayranları sosyal medyadan mutluluklarını dile getirdi.

Gold Film, Can Yaman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 07:00 
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