Can Yaman'ın babası Güven Yaman, "Help Turkey" paylaşımı yapanlara seslendi: Yalvarmadan ayakta kalırız

Türkiye'nin dört bir yanında devam eden yangınların ardından sosyal medyada "Global Call Help Turkey" yani "Küresel Çağrı, Türkiye'ye Yardım Edin" etiketi ile milyonlarca paylaşım yapıldı. Kısa sürede gündem olan paylaşımı destekleyenleri yanı sıra birçok kişi de karşı geldi. Bunlardan biri de oyuncu Can Yaman'ın babası Güven Yaman oldu.

"ATATÜRK'ÜN KURDUĞU TÜRKİYE'DE YAŞIYORUZ, KENDİNİZE GELİN"

"Global Call Help Turkey" paylaşımlarının yanlış olduğunu söyleyen Güven Yaman, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Bunu paylaşarak tüm dünyaya aciz olduğumuzu söylediniz ve ülkemizi yakanları mutlu edip cesaretlendirdiniz. Yazıklar olsun! Biz bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da kimseye yalvarmadan ayakta kalırız. Atatürk'ün kurduğu Türkiye'de yaşıyoruz. Kendinize gelin artık" dedi.

Can Yaman'ın babası Güven Yaman'ın bu paylaşımı da sosyal medya kullanıcılarını ikiye böldü.