Can Yaman'ın dizisi iptal mi edildi? Faruk Turgut açıkladı!

Can Yaman'ın Şubat ayında çekimlerine başlayacak olduğu yeni dizisi Eylül'e ertelendi. Çekimleri durduran Faruk Turgut canlı yayına bağlanarak konuyla ilgili şok eden bir açıklama yaptı. İşte o açıklama ve tüm detaylar...