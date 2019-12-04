Son Dakika Haberleri: Can Yaman'ın dizisi iptal mi edildi? Faruk Turgut açıkladı!
Son Dakika Magazin Can Yaman'ın dizisi iptal mi edildi? Faruk Turgut açıkladı! - Son Dakika Magazin

Can Yaman'ın dizisi iptal mi edildi? Faruk Turgut açıkladı!

6 saat önce

Can Yaman'ın Şubat ayında çekimlerine başlayacak olduğu yeni dizisi Eylül'e ertelendi.

Can Yaman'ın dizisi iptal mi edildi? Faruk Turgut açıkladı!, System.String[]

Can Yaman'ın Şubat ayında çekimlerine başlayacak olduğu yeni dizisi Eylül'e ertelendi. Çekimleri durduran Faruk Turgut canlı yayına bağlanarak konuyla ilgili şok eden bir açıklama yaptı. İşte o açıklama ve tüm detaylar...

Faruk Turgut, Can Yaman, Şubat, Eylül, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 12:35 
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