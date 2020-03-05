Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
Son Dakika Magazin Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika Magazin

Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı

6 saat önce

21 Kasım 2019 günü yaşanan olayda gece geç saatlerde Yaman'ın 52 yaşındaki hayranı Çiğdem Gökaşan, kendisini bardan attırmak isteyen oyuncuya "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi de mekandan mı attırıyorsun?' demiş, bu sözlerinin ardından çok sinirlenen Yaman, kadının elini tutup kıvırmıştı.

Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı, System.String[]

21 Kasım 2019 günü yaşanan olayda gece geç saatlerde Yaman'ın 52 yaşındaki hayranı Çiğdem Gökaşan, kendisini bardan attırmak isteyen oyuncuya "Sizi biz ünlü yaptık, şimdi de mekandan mı attırıyorsun?' demiş, bu sözlerinin ardından çok sinirlenen Yaman, kadının elini tutup kıvırmıştı. Gökaşan, bu iddialarla karakola gidip Yaman'dan şikayetçi olmuştu. Günaydın'dan Dilek Yaman, ünlü oyuncunun karakolda verdiği ifadeye ulaştı. İşte Yaman'ın o iddialar karşısında söyledikleri: "Saat 02.00 sıralarında Ortaköy'de bulunan Ruby isimli işletmeye girdim. Ünlü olduğum için çok sayıda kişi benimle fotoğraf çektirmek istedi. Kimseyi kırmadım. Saat 03.15 civarı mekan güvenliği, polis merkezine gidip ifade vermeye gitmem gerektiğini söyledi. Ben de geldim. Bahsetmiş olduğunuz gibi bir olay yaşamadım. Bu kadını görmedim bile. Sanırım ünlü olduğumu bildiği için benden faydalanmaya çalışıyor. Konu hakkında söyleyeceklerim bunlardan ibaret. Benim kimseden herhangi bir şikayetim yoktur."


'RESMİ BİR TEBLİGAT GELMEDİ'


Yaman, dün yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Herhangi bir yoldan elimize ulaşan resmi bir tebligat yok. İçeriğine hakim olmadığımız durumla ilgili açıklama yapmak yanlış olur. Önümüzdeki günlerde durumu değerlendirir, gerekliyse açıklama yaparız."

Dilek Yaman, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 08:58 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Annesi felç geçiren Cristiano Ronaldo'dan ilk açıklama: Şu anda durumu stabil
İstanbul'dan Singapur'a giden uçakta koronavirüs tespit edilen yolcu uçuş ekibiyle yakın temasta bulunmuş Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı Koronavirüsün yayıldığı İran'da mahsur kalan oyuncu İlayda Akdoğan, yaşadıklarını anlattı

Son Dakika Haberleri
14:59 İzmir Devlet Tiyatrosu mart ayında 104 kez perde açacak
14:59 İki ayın galibi Eltilerin Savaşı
14:36 Murat Boz, Deren Talu ile aşk yaşadığını yalanladı
14:34 Alena Baeva "Ulusal Basque Orkestrası"yla CRR'de sahne alacak
13:43 Bir anda Pınar Altuğ'un etrafını sardılar

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 15:08:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Can Yaman'ın ifadesi ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]