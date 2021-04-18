Can Yaman'ın ilişkisine nazar değdi! İkilinin ayrıldığı iddia ediliyor

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile uzun bir süredir doludizgin aşk yaşayan ve geçtiğimiz aylarda evlilik teklifinde bulunarak ilişkisini ciddiyete taşıyan oyuncu Can Yaman ve sevgilisi hakkında hayranlarını üzen bir iddia ortaya atıldı. İlişkilerinin sık sık 'reklam aşkı' olduğu söylenen ikilinin ayrıldığı öne sürüldü.

GÖGÜS DEKOLTELİ POZUNU PAYLAŞTI

Ünlü oyuncu Can Yaman'ın bugün sosyal medya hesabı Instagram'ı kapatmasıyla bu iddia ortaya atılırken kafaları karıştıran ikinci hamle ise sevgilisinden geldi. İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, misilleme yaparcasına göğüs dekolteli fotoğraf karesini paylaştı. İkiliden henüz ayrılığa ilişkin bir bilgi gelmezken art arda gelen bu hamleler ayrılık iddialarını güçlendirdi.

Öte yandan geçtiğimiz haftalarda Roma'daki yeni evlerine taşınan ikili, aşk yuvalarından ilk pozlarını vermiş, Leotta da bu kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmıştı.