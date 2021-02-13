Can Yaman'ın sevgilisi Diletta Leotta'nın evi soyuldu

Ünlü oyuncu Can Yaman ile aşk yaşayan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta, akrobat hırsızları adıyla bilinen çete tarafından evi soyuldu. Leotta'nın sosyal medyasındaki ev paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu yapan çete, güzel spikere büyük şok yaşattı.

BİRÇOK ÜNLÜ İSİM DOLANDIRILDI

Çetenin İtalyan spiker gibi ünlü isimlerin İnstagram hesaplarından evlerine yönelik paylaşımlarını inceledikten sonra soygunu gerçekleştirdikleri öğrenildi. Aralarında Inter'li futbolcu Eşref Hakimi, influencer Eleonora Incardona'nın yer aldığı yüzlerce kişi, bu yöntemle soyuldu.

PAYLAŞIMLAR KONUSUNDA UYARI GELDİ

İtalyan güvenlik görevlileri gelen şikayet üzerine çete üyelerini yakalamak için harekete geçti. Çok geçmeden yapılan operasyonla çetenin yakalandığını duyuran ekipler, sosyal medya kullanıcılarını dikkatli paylaşımları yapmaları noktasında uyardı.