Son Dakika › Magazin › Can Yaman'ın sözleri olay olmuştu... Ömür Gedik ile Savaş Özbey arasında 'arka oda' polemiği - Son Dakika Magazin
Can Yaman'ın sözleri olay olmuştu... Ömür Gedik ile Savaş Özbey arasında 'arka oda' polemiği
6 saat önce
Ömür Gedik 'Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar bile eleştirdi Can'ı. Pes yani!' dedi.
Ömür Gedik 'Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar bile eleştirdi Can'ı. Pes yani!' dedi.
Savaş Özbey ise "'Pes yani Ömür!' Arka oda düpedüz ta-ciz-dir. Ona akıl vermeni gerekirken bir de böyle cesaretlendirmeyin... " diyerek tepki gösterdi...
Can Yaman, kendisine "Gerçekten siz bu dünyadan mısınız?" diyen İspanyol kadına "Gel arka odaya göstereyim" demişti...
Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:02
Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver Ömür Gedik'in Can Yaman'ın "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" sözlerine yaptığı yorum kadınları kızdırdı Canlı yayında ağızları açık bırakan olay! Komşusunun hamile karısını kaçırıp kuma yaptı Ünlü isimler, Ceren Özdemir'in öldürülmesine tepki gösterdi