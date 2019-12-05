Son Dakika Haberleri: Can Yaman'ın sözleri olay olmuştu... Ömür Gedik ile Savaş Özbey arasında 'arka oda' polemiği
Son Dakika Magazin Can Yaman'ın sözleri olay olmuştu... Ömür Gedik ile Savaş Özbey arasında 'arka oda' polemiği - Son Dakika Magazin

Can Yaman'ın sözleri olay olmuştu... Ömür Gedik ile Savaş Özbey arasında 'arka oda' polemiği

6 saat önce

Ömür Gedik 'Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar bile eleştirdi Can'ı. Pes yani!' dedi.

Can Yaman'ın sözleri olay olmuştu... Ömür Gedik ile Savaş Özbey arasında 'arka oda' polemiği, System.String[]

Ömür Gedik 'Onunla arka odaya geçme imkanı olsa bir dakika bile düşünmeyecek kadınlar bile eleştirdi Can'ı. Pes yani!' dedi.


Savaş Özbey ise "'Pes yani Ömür!' Arka oda düpedüz ta-ciz-dir. Ona akıl vermeni gerekirken bir de böyle cesaretlendirmeyin... " diyerek tepki gösterdi...


Can Yaman, kendisine "Gerçekten siz bu dünyadan mısınız?" diyen İspanyol kadına "Gel arka odaya göstereyim" demişti...


Savaş Özbey, Ömür Gedik, Can Yaman, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 09:02 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Bomba İddia: Can Yaman'dan İsrailli kadın hayranına şaşırtan istek: Bana bir dudak ver
Ömür Gedik'in Can Yaman'ın "Arka odaya geçelim kanıtlayayım" sözlerine yaptığı yorum kadınları kızdırdı Canlı yayında ağızları açık bırakan olay! Komşusunun hamile karısını kaçırıp kuma yaptı Ünlü isimler, Ceren Özdemir'in öldürülmesine tepki gösterdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2019 15:11:13. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Can Yaman'ın sözleri olay olmuştu... Ömür Gedik ile Savaş Özbey arasında 'arka oda' polemiği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]