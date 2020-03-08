Ünlü oyuncu, araştırmaları sonunda dört katlı bir apartmanın teras katındaki dairede karar kıldı.
Ünlü oyuncu, araştırmaları sonunda dört katlı bir apartmanın teras katındaki dairede karar kıldı. Ancak ülkedeki koronavirüs vakalarının giderek artması ve ölü sayısının 100'ü aşması, Yaman'ı bu kararından vazgeçirdi.
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8.03.2020 08:30:55. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Can Yaman İtalya'dan vazgeçti - Son Dakika