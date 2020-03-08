Can Yaman İtalya'dan vazgeçti - Son Dakika
Son Dakika Magazin Can Yaman İtalya'dan vazgeçti - Son Dakika Magazin

Can Yaman İtalya'dan vazgeçti

34 dakika önce

Ünlü oyuncu, araştırmaları sonunda dört katlı bir apartmanın teras katındaki dairede karar kıldı.

Can Yaman İtalya'dan vazgeçti, System.String[]

Ünlü oyuncu, araştırmaları sonunda dört katlı bir apartmanın teras katındaki dairede karar kıldı. Ancak ülkedeki koronavirüs vakalarının giderek artması ve ölü sayısının 100'ü aşması, Yaman'ı bu kararından vazgeçirdi.

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.03.2020 07:56 
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