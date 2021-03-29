Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın annesi ile tanıştı

İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklif etmişti. Çift ilişkilerinde ikinci ciddi adımı attı.

ANNE İLE TANIŞTI

Geçtiğimiz ay güzel giden ilişkilerinde ilk ciddi adımı atıp sevgilisine evlenme teklifi eden ünlü oyuncudan evlilik yolunda yeni bir hamle daha geldi. Sandokan adlı İtalya yapımı bir dizide başrol olarak yer alacak olan Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan spor spikerinin annesi Ofelia Castorina ile tanıştı.

SEVGİLİSİNİN MEMLEKETİNE GİTTİ

İlişkilerinde attıkları her adım magazin gündeminden düşmeyen ikili, anne tanışmasının ardından Diletta Leotta'nın memleketi Katanya'ya gitti.

YÜZÜĞÜN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI

Aynı anda Amalfi kıyılarındaki Torre Normanna Restaurant'ta Diletta Leotta'ya tektaş takan Can Yaman'ın, aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklatmıştı; 28 bin dolar.