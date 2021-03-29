Can Yaman, İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta'nın annesi ile tanıştı
29.03.2021 23:44
Bir süredir İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman, ilişkisinde ikinci ciddi adımı attı. Şu sıralar İtalya'da olan Yaman, evlilik teklifinin ardından sevgilisi Leotta'nın annesiyle tanıştı.
İtalyan spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşayan Can Yaman geçtiğimiz günlerde sevgilisine evlenme teklif etmişti. Çift ilişkilerinde ikinci ciddi adımı attı.
ANNE İLE TANIŞTI
Geçtiğimiz ay güzel giden ilişkilerinde ilk ciddi adımı atıp sevgilisine evlenme teklifi eden ünlü oyuncudan evlilik yolunda yeni bir hamle daha geldi. Sandokan adlı İtalya yapımı bir dizide başrol olarak yer alacak olan Can Yaman, gönlünü kaptırdığı İtalyan spor spikerinin annesi Ofelia Castorina ile tanıştı.
SEVGİLİSİNİN MEMLEKETİNE GİTTİ
İlişkilerinde attıkları her adım magazin gündeminden düşmeyen ikili, anne tanışmasının ardından Diletta Leotta'nın memleketi Katanya'ya gitti.
YÜZÜĞÜN FİYATI DUDAK UÇUKLATTI
Aynı anda Amalfi kıyılarındaki Torre Normanna Restaurant'ta Diletta Leotta'ya tektaş takan Can Yaman'ın, aldığı yüzüğün fiyatı dudak uçuklatmıştı; 28 bin dolar.
Son Dakika Ryan Babel son 50 yılda en uzun süre Hollanda forması giyen futbolcu oldu Koronavirüs risk grubu değişen 64 ilin tedbirleri de değişti Tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Kürşat Ayvatoğlu için ev hapsi kararı İki eltinin kaçtığı 'yufkacı Muammer' hakkında yeni iddia! Mağdurlar Esra Erol'da konuştu Sahte hesaplarla cinsel içerikli paylaşım yapan suç makinesi kadın gözlem altına alındı Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni tedbirleri açıkladı! Hafta sonu sokak kısıtlaması geri döndü A Milli Takım'da 4 futbolcu daha kadrodan çıkarıldı, 3 yeni isim eklendi Hollandalı hakem Ronaldo'nun attığı golü vermeyerek Portekiz'in başını yaktı, şimdi ise bin pişman