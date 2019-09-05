Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?
2 saat önce
Yeniden çekimlerine başlanan 80'ler dizisinin yapımcı Birol Güven bugün Can Yaman'la bir araya geldi ve Instagram sayfasına birlikte çekilmiş fotoğraflarını yükleyerek altına "Neler olacak neler!
Yeniden çekimlerine başlanan 80'ler dizisinin yapımcı Birol Güven bugün Can Yaman'la bir araya geldi ve Instagram sayfasına birlikte çekilmiş fotoğraflarını yükleyerek altına "Neler olacak neler!!!" notunu düştü.
Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:14
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