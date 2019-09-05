Son Dakika Haberleri: Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?
Son Dakika Magazin Haber

Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?

2 saat önce

Yeniden çekimlerine başlanan 80'ler dizisinin yapımcı Birol Güven bugün Can Yaman'la bir araya geldi ve Instagram sayfasına birlikte çekilmiş fotoğraflarını yükleyerek altına "Neler olacak neler!

Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?, System.String[]

Yeniden çekimlerine başlanan 80'ler  dizisinin yapımcı Birol Güven bugün Can Yaman'la bir araya geldi ve Instagram sayfasına birlikte çekilmiş fotoğraflarını yükleyerek altına "Neler olacak neler!!!" notunu düştü.

Birol Güven, Instagram, Can Yaman, Magazin

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 05.09.2019 04:14 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Hamdi Alkan'ın kızı Zeynep Alkan'ın mayolu pozuna beğeni yağdı
Ameliyatsız cinsiyet değiştiren Neslihan Doğrusöz, sevgilisiyle sarmaş dolaş poz verdi Şeyma Subaşı, Sadece Şeyma kitabındaki "Tuz ruhu" hatasından dolayı savcılığa ifade verdi Konserinde seyircisine kadeh kaldıran Sıla, eleştirilerin hedefi oldu

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.9.2019 18:25:25. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Can Yaman o diziye mi transfer oluyor?
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]