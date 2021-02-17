Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti - Son Dakika

Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti

17.02.2021 08:35
Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti, System.String[]

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

Ferzan Özpetek'in yönettiği bir reklam filmi projesi için İtalya'da bulunan oyuncu Can Yaman'ın, ünlü spor spikeri Diletta Leotta ile aşk yaşadığı ortaya çıkmıştı.

İtalyan magazin dergisi Chi, çiftin bir mekanda baş başa romantik anlar yaşarken çekilen fotoğraflarını yayınlayarak, sürpriz aşkı belgelemişti.

Yaman ve Leotta'dan sürpriz bir haber geldi. Ünlü oyuncu, dün sevgilisine evlenme teklifi etti. Yaman, bir uçağın arkasına taktırdığı "Diletta benimle evlenir misin? Seni seviyorum, Can." yazılı İtalyanca sözleri Roma'da uçurttu. O anlar da sosyal medyada paylaşıldı.

Diletta'nın Yaman'ın evlilik teklifine ne yanıt verdiği ise merak konusu oldu.

REKLAM MI YAPIYORLAR?

Can Yaman'ın evlilik teklifi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Çiftin bu kadar kısa sürede evlilik kararı alması 'reklam mı yapıyorlar' sorularını akıllara getirdi.

İtalya'da dizi anlaşması yapan Yaman'ın ülke çapında popülerliğini arttırmak için Diletta Leotta'la anlaştığı iddia edildi.

BÖLÜM BAŞI 100 BİN EURO KAZANACAK İtalya'nın önde gelen yapım şirketlerinden biriyle anlaşan Yaman, 'Sandokan' adlı dizide rol alacak. Can Yaman, 10 bölüm olarak tasarlanan dizide başrolde olacak.

31 yaşındaki yakışıklı oyuncu, 'Sandokan' dizisinden bölüm başına da 100 bin Euro yani yaklaşık 925 bin TL alacak.

ÇEKİMLER 2021 EKİM'DE BAŞLAYACAK

'Sandokan' dizisinin çekimleri 2021 yılının ekim ayında başlayacak. Öncesinde ünlü oyuncu, sıkı bir hazırlık kampına girecek. İtalyan halkının bir döneme damga vuran 'Sandokan' karakteri böylece Can Yaman'la yeniden hayat bulacak.

Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti

Ferzan Özpetek, Can Yaman, Evlilik, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Can Yaman sevgilisi Diletta Leotta'ya evlilik teklifi etti - Son Dakika Magazin


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