Can Yaman trendlerde Tuba Büyüküstün dünya gündeminde - Son Dakika

Can Yaman trendlerde Tuba Büyüküstün dünya gündeminde

29.12.2020 11:39
Can Yaman trendlerde Tuba Büyüküstün dünya gündeminde, System.String[]

Rapora göre; 2020 yılında hakkında en çok haber yapılan ve sosyal medyada gündem olan ünlü isim Can Yaman'dı.

Rapora göre; 2020 yılında hakkında en çok haber yapılan ve sosyal medyada gündem olan ünlü isim Can Yaman'dı. Dizileri Türkiye'de yüksek reyting almasa da dünyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan Can Yaman, yılın son günlerinde İtalya'da yaptığı dizi anlaşmasıyla adından sıkça söz ettirdi. TÜRKLERDE BİRİNCİ

Global bilinirliğin göstergesi olan IMDb'nin (dünyanın en büyük çevrimiçi sinema ve dizi veritabanı) "starmetre" sonuçlarına göre de Türk oyuncular arasında Tuba Büyüküstün zirvede yer aldı. Büyüküstün, 11 milyon kişi arasında dünyada 4 bin 390'ıncı oldu. Socipol'ün IMDb kaynaklarından aldığı verilerle yaptığı analizlere göre, Tuba Büyüküstün'ün ardından ikinci sırada Ayça Ayşin Turan yer aldı. Hazar Ergüçlü, Can Yaman ve Engin Altan Düzyatan da ilk 5 içindeki diğer isimler.

Can Yaman trendlerde Tuba Büyüküstün dünya gündeminde

Tuba Büyüküstün, Can Yaman, Türkiye, İtalya, Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Can Yaman trendlerde Tuba Büyüküstün dünya gündeminde - Son Dakika Magazin


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