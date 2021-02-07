Can Yaman ve Diletta Leotta hakkında şok iddia!

Türkiye'deki skandal açıklamalarının ardından gözden düşen Can Yaman'ın yıldızı bir anda İtalya'da parladı. Türkiye'deki projeleri birbiri ardına iptal olan Yaman, önce bir İtalyan makarna markasının reklamında rol aldı. Yaman'ın ardından Sandokan dizisinde başrolde yer alacağı açıklandı. Yakışıklı oyuncu, asıl bombayı ise aşk hayatında patlattı. Can Yaman'ın İtalyan spor spikeri sevgilisi Diletta Leotta ile yeni bir ilişkiye başlaması, sadece Türkiye değil İtalya gündemine de yerleşti.