Can Yaman ve sevgilisi tribünde Türkiye-İtalya karşılaşmasını izledi! Maç sonu yıkılan oyuncu yüzünü maskeyle gizledi

Ünlü İtalyan spiker Diletta Leotta, EURO 2020'nin açılış mücadelesi olan Türkiye-İtalya maçını tribünden takip etti. Yaman ile birlikte Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, mücadele öncesi ve sonrasında sevgilisi ile birlikte paylaşımlarda bulundu. Farklı takımları destekleyen ikili, tribünlerde samimi görüntüler verdi.

ATKILARLA POZ VERDİLER

Karşılaşma öncesi Can Yaman'la beraber iki ülkenin bayraklarının olduğu atkıyla pozlar veren Diletta Leotta, İtalya'nın gollerinin ardından büyük sevinç yaşadı. Leotta İtalya'nın kazanmasıyla sevgilisini kızdırmayı da ihmal etmedi.

CAN YAMAN MAÇ SONU YIKILDI

Sevgilisi Yaman ile Roma Olimpiyat Stadı'na giden Leotta, Türk taraftarlarından büyük ilgi gördü. Instagram'dan paylaşım yapan ünlü spiker, İtalya'nın bulduğu goller ardından sevgilisi Can Yaman'ın yıkılma anlarını paylaştı. Yaman'ınmaskesinin yüzünde olduğu bir kareyi yayınladı.