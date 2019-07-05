Son Dakika Haberleri: Can yeleği giyip Spui Meydanı'na çıktılar
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Can yeleği giyip Spui Meydanı'na çıktılar

56 dakika önce

SPUI Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, "Denizde hayat kurtarmak bir suç değildir", "Denizde daha fazla insan ölmesin" ve "Hiç kimse yasa dışı değildir" yazılı pankartlar açtı, "Salvini utan", "AB, Libya'daki işkence kamplarını finanse etmeyi durdur", "Mülteciler hoş geldiniz" ve...

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SPUI Meydanı'nda bir araya gelen eylemciler, "Denizde hayat kurtarmak bir suç değildir", "Denizde daha fazla insan ölmesin" ve "Hiç kimse yasa dışı değildir" yazılı pankartlar açtı, "Salvini utan", "AB, Libya'daki işkence kamplarını finanse etmeyi durdur", "Mülteciler hoş geldiniz" ve "Carola'ya özgürlük" dövizleri taşıdı. Aktivistlerin konuşma yaptığı eylemde, insan hayatını kurtaran bir kişinin gözaltına alınması nedeniyle İtalyan hükümetine ve gemidekileri yalnız bıraktıkları için Hollanda hükümetine tepki gösterildi. Hollanda hükümetinin destek olmak yerine işi zorlaştırdığını belirten eylemciler, düzensiz göçmenlere kapıların açık olması ve Rackete gibi kişilerin suçluymuş gibi gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.

ÖLÜMLER SON BULANA KADAR DEVAM

Aşırı sağcı İtalya Başbakan Yardımcısı ve İçişleri Bakanı Matteo Salvini'yi sert ifadelerle eleştiren eylemciler, İtalya'ya, evrensel değerlere aykırı bu tutumdan vazgeçmesi ve Sea Watch gemisinin serbest bırakılması çağrısında bulundu. Eylemciler ayrıca, verilen desteğin sadece eylemde kalmaması, konunun her platformda gündeme getirilmesi ve okyanuslardaki ölümler son bulana kadar mücadeleye devam edilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Bazı eylemcilerin can yeleği giydiği gösteride, gemidekilerin durumu ve yaşadıkları canlandırıldı.

Sea Watch 3 gemisinin Alman kaptanı Carola Rackete, İtalya'nın güneyindeki Sicilya Adası'ndaki Agrigento ön soruşturma hakiminin kararıyla önceki gün serbest kalmıştı. 2-10 yıl hapis ve 50 bin avro para cezası alma ihtimaliyle karşı karşıya kalan Rackete'nin serbest kalması için Almanya ve Fransa hükümetleri de İtalya hükümetini eleştiren açıklamalar yapmıştı.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 11:42 
hollanda, italya, libya, Güncel
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