Son Dakika Haberleri: Can Yelekli Japon Turistler Güvenlik Güçlerini Harekete Geçirdi

Can Yelekli Japon Turistler Güvenlik Güçlerini Harekete Geçirdi

41 dakika önce

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, günübirlik deniz turundan dönüşte üstlerindeki can yelekleriyle görülünce düzensiz göçmen sanılan Japon turistler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Can Yelekli Japon Turistler Güvenlik Güçlerini Harekete Geçirdi, System.String[]
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, günübirlik deniz turundan dönüşte üstlerindeki can yelekleriyle görülünce düzensiz göçmen sanılan Japon turistler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.

Bitez Mahallesi'nde Bodrum koylarını gezmek için kiraladıkları gezi teknesiyle denize açılan yaklaşık 15 kişilik Japon turist kafilesi, fırtınanın çıkmasıyla kıyıya döndü.

Teknede üstlerinde can yelekleriyle görülen Japon turistler, düzensiz göçmen ihbarları konusunda duyarlı olan Sahil Güvenlik ve polis ekiplerini harekete geçirdi.

Hızla teknenin yanaştığı kıyıyı abluka altına alan ekiplerin incelemesinde üstlerinde can yeleği olan kişilerin Japon turist olduğu anlaşıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:34 Kaynak: AA

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