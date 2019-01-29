Can Yelekli Japon Turistler Güvenlik Güçlerini Harekete Geçirdi
41 dakika önce
Muğla'nın Bodrum ilçesinde, günübirlik deniz turundan dönüşte üstlerindeki can yelekleriyle görülünce düzensiz göçmen sanılan Japon turistler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi.
Muğla
'nın Bodrum
ilçesinde, günübirlik deniz turundan dönüşte üstlerindeki can yelekleriyle görülünce düzensiz göçmen sanılan Japon
turistler, güvenlik güçlerini harekete geçirdi. Bitez
Mahallesi'nde Bodrum koylarını gezmek için kiraladıkları gezi teknesiyle denize açılan yaklaşık 15 kişilik Japon turist kafilesi, fırtınanın çıkmasıyla kıyıya döndü.
Teknede üstlerinde can yelekleriyle görülen Japon turistler, düzensiz göçmen ihbarları konusunda duyarlı olan Sahil Güvenlik ve polis ekiplerini harekete geçirdi.
Hızla teknenin yanaştığı kıyıyı abluka altına alan ekiplerin incelemesinde üstlerinde can yeleği olan kişilerin Japon turist olduğu anlaşıldı.
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Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 08:34 Kaynak: AA
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