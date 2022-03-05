'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika
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'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

05.03.2022 11:32

KAĞITHANE'DE Nurgül Varış, rahatsızlanınca veterinere götürdüğü 'Prenses' isimli papağanın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamaması üzerine gözyaşlarına boğuldu.

KAĞITHANE'DE Nurgül Varış, rahatsızlanınca veterinere götürdüğü 'Prenses' isimli papağanın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamaması üzerine gözyaşlarına boğuldu. Kadının, ölen papağanının başında uzun süre gözyaşı döktüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kağıthane'de, Sultan cinsi papağanları ve çok sayıda muhabbet kuşu ile birlikte yaşayan Nurgül Varış'ın uzun süredir beslediği 'Prenses' isimli papağanın, iki hafta önce yumurtalarından 8 yavru dünyaya geldi. 3 yavru yumurtadan çıktıktan sonra hemen sonra ölürken, bir yavru ise hastalandı. Hasta yavrunun ölmesinden endişelenen Varış, geçen hafta anne papağanın birden rahatsızlandığını gördü. Telaşlanan kadın, çırpınmaya başlayan papağanını hızla veteriner hekime götürdü.

UZUN SÜRE OTURDUĞU SANDALYEDEN KALKAMADI

Veterinere ulaştığında kalbi durduğu öğrenilen Prenses, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Can yoldaşının öldüğünü öğrenen Nurgül Varış ise şok geçirdi. Kadının papağanı başında uzun süre gözyaşı döktüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

'O AN BAŞIMDAN AŞAĞIYA KAYNAR SULAR DÖKÜLDÜ'

Veterinerdeki yaşadığı duygu dolu anları anlatan Nurgül Varış, Normalde yavrusu hastaydı. Ben yavrusunun öleceğini beklerken 'sessizce ağlarım sen gitme sakın' diye bir şarkı duydum. İçime doğdu sanırım, en az 20 kere bu şarkıyı söyledim. Yatacaktım, tam ışıkları kapattım, bir çırpınma sesi duydum. Papağanım kendisini bir sağa, bir sola atıyor. Gözleri dışarıya çıkmıştı. O an neye uğradığımı şaşırdım. Hemen veterinere götürdüm. Veterinerden içeriye girer girmez kalbi durdu. O an başımdan aşağıya kaynar sular döküldü. Annesini hiç hesaba katmamıştım, yavrusuna bir şey olacak derken annesi gitti. Ben daha çok hayvanları seviyorum. Mutlu olmak istiyorsanız hayvanları sevin. Her gün hayvanlarımı kontrol ederim. Yemleri, suları var mı diye. Ben kendime bu kadar özen göstermiyorum. Onlar benim olmazsa olmazlarım. Hayat bağım onlar benim. 25 yıldır hep hayvanlar ile iç içeyim. Papağanımı ilk elime aldığımda, gözlerinde ölümü hissetmiştim. Umut hep yaşayanlar için vardır ya. Bir ümitle ben papağanımı veterinere götürdüm. Yapacak bir şey yok, giden gitti. O gece papağanımı misafir ettim. Gömmeye elim varmadı diye konuştu.

'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ
'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ

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Kağıthane, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'CAN YOLDAŞI'NI KAYBETTİ UZUN SÜRE GÖZYAŞI DÖKTÜ - Son Dakika
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