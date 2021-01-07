"Can yoldaşına" kavuştu - Son Dakika

"Can yoldaşına" kavuştu

07.01.2021 12:52

Mersin'in Tarsus ilçesinde tek başına yaşayan kadına hayırsever bir kişi televizyon hediye etti.

Mersin'in Tarsus ilçesinde tek başına yaşayan kadına hayırsever bir kişi televizyon hediye etti. Televizyonun gelmesiyle sevinen yaşlı kadın 'Can yoldaşıma kavuştum' dedi.

İlçeye bağlı Bağlar Mahallesi'nde tek başıma ikamet eden 69 yaşındaki Elif Halim'in kısa süre önce 37 ekran televizyonu bozuldu. Televizyonunun tamirinin yapılamayacağını öğrenen Elif Halim, yeni alacak televizyona da gücü yetmedi. Kiracı olarak tek başına yaşadığı evde televizyonsuz canı sıkılan ve yürümekte de sıkıntı yaşayan kadın için artık günler geçmiyordu.

Yaşlı kadının bu halini duyan ve isminin açıklanmasını istemeyen hayır sever bir kişi 70 ekran televizyon alarak hediye etti.

Duygulu anlar yaşayan Elif Halim, "Televizyona sarılarak can yoldaşıma kavuştu. Teşekkür ediyorum. Televizyonsuz günlerim geçmiyordu. Pandeminden dolayı da ne dışarıya çıkabiliyorum, neden misafirim geliyordu. Çok şükür arkadaşıma kavuştum. Televizyonu hediye eden hayırseverden Allah razı olsun" dedi. - MERSİN

Can yoldaşına kavuştu
Can yoldaşına kavuştu

Tarsus, Mersin, Kadın, TV, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 'Can yoldaşına' kavuştu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Salgının başladığı Çin'de koronavirüs vaka sayısı son 5 ayın zirvesinde Şeyma Subaşı'nın sevgilisi hakkında ilginç detay! İşin içinde Serdar Ortaç'ın da adı geçiyor Son Dakika: Oylar tescillendi, Joe Biden resmen ABD'nin yeni başkanı Mesut'un Fenerbahçe'ye transferi İngiliz basınında! Eşinin isteği dikkat çekti Denizlispor'da 5 oyuncu, alacakları ödenmediği için kulübü FIFA'ya şikayet etti FETÖ'cü Enes Kanter, Türkiye'nin ABD için yaptığı demokrasi çağrısından rahatsız oldu ABD karıştı, dolar son 4 ayın en düşük seviyesine geriledi Ruslardan ABD'deki kaos için ilk yorum: Amerikan demokrasisi iki ayağının üzerinde topallıyor
Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı Eğlence mekanındaki 40 kişi, polisi görünce kaçtıkları çatıda yakalandı         
12:20
"Korona testi yapacağız" yalanıyla girdikleri evde yaşlı çifti darbedip, telefonlarını çaldılar         
12:05
Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim Son Dakika! Biden'ın zaferi tescillenince Trump pes etti: 20 Ocak'ta görevi sorunsuz şekilde devredeceğim         
11:53
Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti Beklenen rapor geldi! Aleyna Çakır'ın asılma sonucu öldüğü kesinleşti         
11:21
Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu Kadın girişimci, borç parayla açtığı hırdavat dükkanından sonra fabrika sahibi oldu         
11:05
Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi Kongre baskınında öldürülen Hava Kuvvetleri Gazisi Trump destekçileri tarafından şehit ilan edildi         
11:03
Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor Plajda görüntülenen 56 yaşındaki Keanu Reeves, fiziğiyle göz kamaştırıyor         
10:46
Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı Yeşil biber fiyatındaki artış üreticiye göbek attırdı         
10:13
Yeni Zelanda'daki camilere saldıran Tarrant yanlısı neo-Nazi liderine operasyon Yeni Zelanda'daki camilere saldıran Tarrant yanlısı neo-Nazi liderine operasyon         
10:01
CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı CNN International, ABD'deki olaylar sonrası demokrasi sorusu gelince muhabirini apar topar yayından aldı         
09:57
'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek 'Timsah' Türkiye'ye geliyor! Lacoste, Çorlu'da ayakkabı üretecek         
09:48
Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı Yargıtay, eşinin maaşını beğenmeyen kadını ağır kusurlu saydı         
09:36
Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı Aç kalan kurt sürüleri yerleşim bölgelerine inince vatandaşlar baltalarla nöbet tutmaya başladı         
08:20
Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu Nihal Candan, yatakta göğüs dekolteli pozuyla sosyal medyaya damga vurdu         
21:44
Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı Koç Holding, Sek Süt'ü 240 milyon liraya sattı         
20:36
Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı Kısıtlamalar ne zaman kalkar? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Hasöksüz, tek şarta bağladı         
20:09
Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için Erdoğan, Arnavutluk'ta Türkiye'nin desteğiyle yapılacak hastane için "Leblebi, çekirdek" dedi, salonda alkış tufanı koptu         
19:02
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2021 13:01:58. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: "Can yoldaşına" kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei