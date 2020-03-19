Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti - Son Dakika

Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti

6 saat önce

TÜRK şiirinin 'Can Babası' Can Yücel'in eşi Güler Yücel, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Can Yücel'in eşi Güler Yücel hayatını kaybetti, System.String[]

TÜRK şiirinin 'Can Babası' Can Yücel'in eşi Güler Yücel, 85 yaşında yaşamını yitirdi.

Şair, yazar ve çevirmen Can Yücel'in ölümünün ardından hayatına Datça'da devam eden eğitimci ve ressam Güler Yücel, bir süredir yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle Muğla'daki tedavi görüyordu. Güler Yücel, saat 11.30 sıralarında, yaşamını yitirdi. 3 çocuk annesi Yücel'in ölümü, çocukları Hasan Yücel (62), Güzel Yücel Gier (60) ve Su Yücel (59) başta olmak üzere diğer yakınları ile sevenlerini yasa boğdu. Güler Yücel'in kızı Su Yücel, annesinin yaklaşık 6 aydır tedavi gördüğünü belirtip, "Bugün hastanede fenalaştı. Doktorlar tüm çabalarına rağmen onu kurtaramadı. Acımız büyük. Annemin rahatsızlığı sırasında ellerinden gelen çabayı gösteren doktorlarına ve hastanedeki sağlık ekibine teşekkür ederim" dedi.İki yıl önce yazdığı 'Olduğu Gibi' isimli kitabında hayatını anlatan Güler Yücel, yarın ikindi namazına müteakip Eski Datça Mahallesi Camii'nde kılınacak cenae namazının ardından ilçe mezarlığında toprağa verilecek. Güler Yücel'in 43 yıllık hayat arkadaşı Can Yücel, 12 Ağustos 1999'da hayatını kaybetmişti.


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Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 04:46 Kaynak: DHA

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