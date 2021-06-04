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Cana'nın itirafı Camdaki Kız'a damga vurdu! - Son Dakika

Cana'nın itirafı Camdaki Kız'a damga vurdu!

04.06.2021 11:24
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Reytinglerde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, izleyiciyi ekrana kitledi.

Reytinglerde günün en çok izlenen yapımı olan dizi, izleyiciyi ekrana kitledi. Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı romanından uyarlanan ve gerçek bir hayat hikayesinin anlatıldığı Camdaki Kız'ın yayınlanan 8'inci bölümü Kantar Media'nın verilerine göre AB kategorisinde 9.75 reyting 26.05 izlenme payı; ABC1 kategorisinde ise 9.77 reyting 23.09 izlenme payı ile günün en çok izlenen yapım oldu.

Cana, Sedat'la ilişkisini Feride'ye itiraf etti...

Her sahnesi ayrı heyecan yaratan Camdaki Kız'a dün (Perşembe) akşam Cana'nın (Hande Ataizi) itirafı damga vurdu. Cana, Sedat (Feyyaz Şerifoğlu) ve Nalan'ın (Burcu Biricik) düğün hazırlıklarının yapıldığı anda otele geldi. Sedat, Cana'ya ilişkilerinin bittiğini anlatmaya çalışsa da başarılı olamadı. Her şeyi göze alan Cana, Feride'nin (Nur Sürer) salondan çıkmasını fırsat bilerek 7 yıldır Sedat'la birlikte olduğunu Feride'ye itiraf etti.

Nalan karakterini Burcu Biricik canlandırdığı dizinin oyuncu kadrosunda Devrim Yakut, Enis Arıkan, Feri Baycu Güler, Feyyaz Şerifoğlu, Hamza Yazıcı, Hande Ataizi, Merve Polat, Nihal Menzil, Nur Sürer, Selma Ergeç, Şerif Erol, Tamer Levent ve Tuğrul Tülek gibi başarılı isimler rol alıyor. Senaryosunu Seda Altaylı Turgutlu'nun kaleme aldığı dizinin yönetmenliğini ise Nadim Güç üstleniyor.

Camdaki Kız yeni bölümleri ile her Perşembe Kanal D'de…

Cana'nın itirafı Camdaki Kız'a damga vurdu!

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Kaynak: Hürriyet

Son Dakika Magazin Cana'nın itirafı Camdaki Kız'a damga vurdu! - Son Dakika Magazin


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