Canada Air'e ait bir yolcu uçağı 128 yolcusu ile Madrid'e acil iniş yaptı

İspanya'dan Kanada'ya giden Canada Air'e ait bir yolcu uçağı kalkış sırasında lastiğinin patlaması ve uçuş sırasında ise bir motorunda yaşanan sorun nedeni ile Madrid'e acil iniş yaptı.



Öğleden sonra İspanya'nın başkenti Madrid'den Kanada'nın Toronto şehrine 128 yolcusu ile havalanan Boeing 767-300 tipi uçağın havaalanına güvenli bir şekilde iniş yaptığı kaydedildi.