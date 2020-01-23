Canada Schools Direktörü Karşit:

Canada Schools Türkiye Direktörü Ayşen Karşit, eğitimde markalaşmanın yakalanabilmesi halinde uluslararası eğitim pazarından Türkiye'ye daha fazla pay kazandırabileceğini belirtti.

Canada Schools Türkiye'den yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Karşit, Türkiye'den yurt dışına öğrenci göndermenin aksine ülkeye daha fazla yabancı öğrenci çekebilmek için tüm eğitimcilerin elini taşın altına koyması gerektiğini kaydetti.

Eğitimde dünya markası olmak adına emin adımlarla ilerleyen bir Türkiye olduğunu belirten Karşit, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Eğitim Bakanlığımız dünya standartlarını yakalamak için büyük bir çaba içerisinde. Biz de eğitimciler olarak ülkemize katkıda bulunmak için birçok adım attık, atmaya da devam ediyoruz. Lise çağına kadar inen beyin göçünü durdurmak zorundayız. Öğrencilerimizin yurt dışına gidiyor olması ülkemiz için çok büyük bir kayıp. Son olarak PISA 2018 sonuçlarında basamak atlayarak yüz güldüren Türkiye'de, eğitimde yapılan atılımlarla, yanlış algıdan dolayı oluşan beyin göçünün önüne geçileceğine inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Yabancı öğrenci sayısını artırarak ülke ekonomisine büyük bir girdi kazandırmanın mümkün olduğunu belirten Karşit, eğitimde markalaşmanın yakalayabilmesi halinde uluslararası eğitim pazarından Türkiye'ye daha fazla pay kazandırabileceğini vurguladı. Karşit, şöyle devam etti:

"Bizim de Canada Schools olarak hedefimizde dünyanın dört bir yanından ülkemize yabancı öğrenci ithal etmek var. Onlar ileride ülkemizin fahri tanıtım elçileri olacaklar. Burada eğitim alıp ülkelerine döndüklerinde Türk iş insanları ile iş bağlantıları kuracaklar. Orta ve uzun vadede ülke ekonomisine böyle bir katkıda bulunmak adına yabancı öğrenci sayımızı artırmak için gayret içerisindeyiz.

Yaklaşık olarak bin öğrencimiz var ve bunların yüzde 20'sini uluslararası öğrenciler oluşturuyor. 27 ülkeden İngiltere, Amerika, Kanada, Fransa başta olmak üzere Güney Kore, Rusya, Çin ve Japonya'dan öğrencimize eğitim veriyoruz. Türkiye'nin her milletten

ve her kültürden insana kucak açabiliyor olması da yabancıların Türkiye'yi tercihinde önemli bir nokta. Bu anlamda biz de kendimize bazı hedefler belirledik. İngiltere, Rusya ve Güney Kore'den ülkemize ilkokul ve lise düzeyinde öğrenci çekmek istiyoruz.

Tüm bunların yanında okul olarak tüm dünyada tanınmış akredite eğitim programımız sayesinde global düzeyde uygun zeminler oluşturulması da tercih edilme sebeplerimizden biri. Bizleri tercih etmelerinin bir başka sebebi de farklı kültürleri barındırmamızın yanı sıra, ikinci dil olarak Türkçe dersi vermemiz. 'Kim Türkçe öğrenmek ister ki!' diye düşünmeyin. Türkçe hem güçlü altyapısı olan hem de birçok ülkede artık karşılaştığınız bir dil. Öğrenciler için hem öğrenmesi ve hem de öğretmesi zevkli ve dışarıda hemen kullanabilecekleri bir dil."

Önümüzdeki yıl toplam öğrenci sayısını bin 200'e çıkarmayı planladıklarını kaydeden Karşit, Kanada'nın uluslararası programlarını Türkiye'ye getirdiklerini belirtti.

Karşit, "Bunların Türkiye'deki MEB kazanımları ile örtüştürülmesi 3 yılımızı aldı. Bu konuda birçok uzmana danıştık ve eğitim programcıları ile çalıştık. Bu emeklerin hepsi öğrencilerimizi daha iyi şekilde yetiştirmek içindir." ifadelerini kullandı.