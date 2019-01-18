Son Dakika Haberleri: Çanak Anten Tamir Ederken Çatıdan Düştü

Çanak Anten Tamir Ederken Çatıdan Düştü

9 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Çanak Anten Tamir Ederken Çatıdan Düştü, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde çanak anten tamiri için çıktığı çatıdan düşen kişi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, televizyon tamircisi İdris Karadayı (34), Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi'nde üç katlı bir binanın çatısındaki çanak anteni tamir ettiği sırada dengesini kaybedip zemine düşerek yaralandı.

Evli ve üç çocuk babası Karadayı, sağlık ekiplerince kaldırıldığı Tire Devlet Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:44 Kaynak: AA

İzmir, Tire, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İzmir İçin Adı Geçen Tunç Soyer'den, Aziz Kocaoğlu'nun Adaylık Açıklamasına Yorum: Sürpriz Değil, Değişen Bir Şey Yok Kullandığı "Evet" Oyunun Fotoğrafını Paylaşan Seçmen, 3 Ay Hapis Cezası Aldı

Ulaştırma Bakanı Cahit Turhan Antalya ve İzmir'i Birbirine Bağlayacak Projeyi Açıkladı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, İzmir'den Tekrar Aday Olmak İçin CHP'ye Başvurdu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.1.2019 01:53:12. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Çanak Anten Tamir Ederken Çatıdan Düştü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]