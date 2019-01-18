Son Dakika Haberleri: Çanak Anten Tamiri İçin Çıktığı Çatıdan Düştü Hayatını Kaybetti

Çanak Anten Tamiri İçin Çıktığı Çatıdan Düştü Hayatını Kaybetti

28 dakika önce

İzmir'in Tire ilçesinde çanak anten tamiri için 2 katlı bir evin çatısına çıkan vatandaş buradan beton zemine çakılarak hayatını kaybetti.

Çanak Anten Tamiri İçin Çıktığı Çatıdan Düştü Hayatını Kaybetti, System.String[]
İzmir'in Tire ilçesinde çanak anten tamiri için 2 katlı bir evin çatısına çıkan vatandaş buradan beton zemine çakılarak hayatını kaybetti.

İddiaya göre olay şu şekilde gerçekleşti. bu akşam saat 23: 00 sıralarında Tire'de Atatürk Mahallesi Gençlik Caddesi No: 59 Tanem Apartmanı'nda apartman sakinlerinden birinin uydu antenindeki bir arıza için servise gelen elektronikçi İdris Karadayı (37), anteni kontrol etmek üzere 2 katlı apartmanın çatısına çıktı.

Burada bilinmeyen bir sebeple dengesini kaybeden talihsiz adam, apartman bahçesindeki beton zemine düştü. Büyük bir gürültü duyduklarını ifade eden görgü tanıkları hemen durumu 112'ye bildirdiler.

Olay yerine kısa sürede intikal eden 112 ambulansı, ağır yaralı olarak aldıkları İdris Karadayı'yı Tire Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdılar. Burada doktorların müdahalelerine yanıt vermeyen talihsiz adam, hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre İdris Karadayı, evli ve 3 çocuk sahibiydi. - İZMİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:28 Kaynak: İHA

İzmir, Tire, 3. Sayfa
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