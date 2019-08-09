Çanakçı'da sosyal tesis açılışı yapıldı

Çanakçı ilçesinde, belediyenin yaptırdığı sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi.

Çanakçı ilçesinde, belediyenin yaptırdığı sosyal tesisin açılışı gerçekleştirildi.

İlçenin Camiyanı Mahallesi'ndeki, mahalle camisi yanında bulunan atıl durumdaki imam evi, belediye ve vatandaşın ortak çalışmasıyla yeniden düzenlenerek sosyal tesise dönüştürülüp hizmete açıldı.

Belediye Başkanı Tuncay Kasım, tesisin açılışında yaptığı konuşmada, sevgi, saygı ve hoşgörü çerçevesinde tüm sorunların kolaylıkla halledilebileceğini söyledi.

Yerel yönetimlerin halk ile iç içe olduğunda çözüm üretebileceğini ifade eden Kasım, şunları kaydetti:

"Camiyanı Mahallesi'nin 2-3 tane kronik sorunu vardı. Mahalle sakinlerimiz ile bu sorunları çözmek için çalışmalar yaptık. Şu anda yapımı tamamlanan tesis de bunlardan birisiydi. Buradaki imam evi yıkıldıktan sonra atıl kalan bu yere böyle bir sosyal tesis yapmayı planladık. Belediyemizin çabası kadar bu mahallemizde yaşayan insanların da çabası var. Ortak bir işi yapmanın mutluluğunu hep birlikte yaşıyoruz."

Kasım, sosyal tesisin yapımında katkıda bulunan Çanakçı Kaymakamı Hasan Akbulut, ile arsası bağışında bulunan Ali Karasakal ile Ramiz Katırcı'nın mirasçılarına teşekkür etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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