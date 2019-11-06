Son Dakika Haberleri: Çanakçı'dan Sis Dağı Yaylası'na ulaşım kolaylaşacak
Son Dakika Güncel Çanakçı'dan Sis Dağı Yaylası'na ulaşım kolaylaşacak

Çanakçı'dan Sis Dağı Yaylası'na ulaşım kolaylaşacak

6 saat önce

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Çanakçı ilçesi Karabörk-Deregözü-Şıhkıran güzergahındaki 22 kilometre uzunluğundaki yolun kara yolları ağına alındığını bildirdi.

Çanakçı'dan Sis Dağı Yaylası'na ulaşım kolaylaşacak, System.String[]

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Çanakçı ilçesi Karabörk-Deregözü-Şıhkıran güzergahındaki 22 kilometre uzunluğundaki yolun kara yolları ağına alındığını bildirdi.

Öztürk, yaptığı yazılı açıklamada, Giresunluların, yerli ve yabancı turistlerin artık Sis Dağı Yaylası'na gitmek için Çanakçı ilçesi güzergahını rahatlıkla ve güvenle kullanabileceklerini belirtti.

"Hemşehrilerimiz artık Sis Dağı Yaylası'na Beşikdüzü'nden değil, Çanakçı ilçemizden gidecekler. Düzköy'den Sis Dağı Yaylası'na çıkabilecekler." ifadesini kullanan Öztürk, şunları kaydetti:

"Trabzon tarafında Şıhkıranı-Erikbeli arası daha önce kara yolları ağına alınmıştı. Şimdi ise Şıhkıranı ile Karabörk arası kara yolları ağına alındı. Bu güzergah Çanakçı ilçemizi Şalpazarı ve Tonya'dan gelen yol ile birleştirmiştir. Bu bölgede büyük bir rahatlama olacak. Bu güzergah yerli ve yabancı turistlerin Çanakçı güzergahı boyunca güvenli ve konforlu bir şekilde Sis Dağı ve diğer yaylalara seyahat etmesine de imkan sağlayacak. Bölgenin turizm potansiyelini arttıracak. Hayırlı olmasını dilerim."

AK Parti, Karabörk, Giresun, Çanakçı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.11.2019 04:24 Kaynak: AA
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