Çanakçı Yangını Kontrol Altına Alındı

Dursunbey İlçesine bağlı Çanakçı Mahallesinde yaşanan yangın kontrol altına alındı. Ekipler ile birlikte helikopter desteği de sağlanmasıyla ormanlık alanda başlayan yangının hızlı ve etkili bir müdahaleyle kontrol altına alınması dolayısıyla Vali Hasan Şıldak sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla açıklamada bulundu. Vali Şıldak bugünkü yaşanan yangında görevli tüm personele ve destek veren vatandaşlara teşekkür etti.

Balıkesir genelinde yaşanan yangınlara tam bir koordinasyonla anında müdahalede bulunuluyor. Daha önce de yangınların en az seviyede yaşanması için Balıkesir Valiliği tarafından alınan birçok kararla tedbirler arttırılmıştı. Vali Hasan Şıldak bütün orman ve arazi yangınlarını bizzat takip ederek gerekli koordinasyonu sağlıyor.